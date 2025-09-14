به گفته رئیس دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تالی یا بدوی باید علل نقض آرا را به طور مستدل و مشخص اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجت الاسلام محمدجعفر منتظری تقویت نظارت الکترونیکی و میدانی در دیوان عالی کشور را امری مهم در افزایش اتقان آراء عنوان کرد و افزود: یکی از خروجی‌های همایش سراسری دیوان عالی کشور تقویت نظارت الکترونیک با هدف افزایش ضریب اتقان آرا عنوان شده است، لذا معاونت نظارت دیوان عالی کشور با جذب قضات توانمند و برنامه ریزی در این رابطه، بحث تقویت نظارت الکترونیک را در اولویت برنامه‌های عملیاتی خود قرار دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی علل نقض آراء صادره گفت: دادگاه‌های تالی باید علل نقض آراء را به صورت مستدل و با دلایل مشخص بیان کنند، عقیده ما بر این نیست که جایگاه دیوان عالی کشور مصون از خطاست، همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز بیان کردند؛ ممکن است یک قاضی جوان در رسیدگی از لحاظ معلومات قضایی توانمندی بالایی داشته و به نحوی استدلال کند که از یک قاضی باسابقه بهتر باشد، اما این مهم منافاتی با بیان علل نقض آراء ندارد و دادگاه‌های تالی ما در جهت کیفیت رسیدگی و افزایش اتقان آراء قضایی، ملزم به بیان استدلالات خود در زمینه نقض آراء هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌هایی که مجموعه دیوان عالی کشور در ارتباط با ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با آن مواجه است اشاره و گفت: اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف این مهم در مجلس شورای اسلامی مهمترین اولویت ماست.

حجت الاسلام منتظری بر برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح ساماندهی امور مراجعین با رعایت اصول حفاظتی و شناسایی و جذب قضات توانمند و آشنا با فناوری اطلاعات و نظارت الکترونیک تاکید کرد.