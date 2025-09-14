متهم اصلی پرونده رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی در یزد به تحمل ۵ سال حبس، ۳۶ ضربه شلاق، پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال سه ساله از خدمات دولتی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد پس از رسیدگی به اعتراض معترضان در پرونده‌ای با ۱۶ نفر متهم به اتهامات اخذ و مشارکت در پرداخت رشوه، معاونت در ارتشا، تبانی و اجتماع علیه اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تظاهر و مداخله در امر وکالت، جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف ماموران دولت، که در دادگاه بدوی ۹ نفر از متهمان با دلایل منعکس در پرونده حسب مورد محکوم شده بودند رای صادره را تایید کرد.

در این پرونده، یکی از کارکنان وقت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یزدبه عنوان متهم اصلی پرونده، با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به پرونده‌های این نهاد، اقدام به تحصیل اموالی در یزد و مشهد و چک بانکی از اشخاص دارای پرونده کرده بود که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۳۶ ضربه شلاق تعزیری، پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال محکوم شد.

دیگر متهمان پرونده نیز به اتهام پرداخت رشوه هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط تمامی اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکوم و ۷ نفر از متهمان پرونده نیز پس از اتمام تحقیقات لازم بلحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه شدند.