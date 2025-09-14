پخش زنده
معاون برون مرزی صدا و سیما با انتقاد از جنگ نابرابر رسانهای، در هجوم نامتعارف امواج رسانههای غیرحرفهای و تحریف گر به افکار عمومی ملتهای جهان، گفت: رسانههای اتحادیه آسیا و اقیانوسیه رسالتی بزرگ در بیان حقانیت ملتها بر عهده دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مغولستان، احمد نوروزی در شصت و دومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا اقیانوسیه (ABU) با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان مرکزی صدا وسیما گفت: ساختمان مرکزی صدا و سیما در آتش کینه و انتقام سوخت، انتقام از رسانهای مستقل و صدای آزادی خواهان که جنایات این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان منطقه را شجاعانه افشا میکند.
معاون برون مرزی رسانه ملی با تاکید بر اینکه صدای رسانه خاموش شدنی نیست افزود: فریاد حق طلبی رسانههای مستقل از گفتمان زور و تجاوز و استعمار، با موشک خاموش نمیشود بلکه شعلههای آتش، خود بزرگترین پیامی است که میتواند تصویر زشت و غیرانسانی معادلات و معاملات قدرت در جهان امروز را مخابره کند.
نوروزی با اشاره به شهادت ۳۰۰خبرنگار به دست صهیونیستها در غزه گفت: زمان، زمان تعامل و هم افزایی هر چه بیشتر رسانههای مستقل این منطقه و صدای رسای عدالت طلبی، استقلال طلبی و حقیقت جویی ملتهای آسیایی و مقابله با امواج مخرب رسانههای منحط و دروغ پرداز، اما پر سر و صدا در جهان است.
متن کامل سخنرانی معاون برون مرزی صدا وسیما در نشستای بی یو بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رئیس
جناب دبیرکل
خانمها آقایان
همکاران محترمم
سلام و درود
از اینکه توانستم در جمع شما مدیران ارشد و اصحاب مهمترین رسانههای جهان حاضر باشم خوشحالم و از میزبان محترم و همکارانم در اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه ABU سپاسگزارم.
من به نمایندگی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم، از ساختمان سوخته این ابررسانه مهم منطقه و جهان که پاسخ فریاد عدالت طلبی و آزادیخواهی خود را با موشک دریافت کرده است.
همانطور که همه شما میدانید ساختمان مرکزی صدا وسیما در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران مورد حملات وحشیانه موشکهای رژیم اسراییل قرار گرفت و در آتش کینه و انتقام سوخت، انتقام از رسانهای مستقل و صدای آزادی خواهان که جنایات این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان منطقه را شجاعانه افشا میکند.
اما صدای رسانه خاموش شدنی نیست. فریاد حق طلبی رسانههای مستقل از گفتمان زور و تجاوز و استعمار، با موشک خاموش نمیشود بلکه شعلههای آتش، خود بزرگترین پیامی است که میتواند تصویر زشت و غیرانسانی معادلات و معاملات قدرت در جهان امروز را مخابره کند.
خانمها آقایان
اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه ABU بزرگترین اجتماع رسانههای جهان با نقش آفرینی موثر و پایدار رسانههای شرق دنیا ریشه در تمدن کهن آسیایی و راست کرداری و صداقت و شجاعت فرهنگ مشرق زمین دارد. اینجا و در این مجمع فرهیخته رسانهای، بزرگان رادیو و تلویزیونهای جهان گردهم آمدهاند تا چشم اندازی نوین برای آینده روشن در مسیر رسانههای جهان ترسیم کنند آیندهای که اصحابه رسانه، خبرنگاران، برنامه سازان، تصویربرداران و همه راویان حقایق جهان در امنیت و شجاعت به رسالت راستین خود که آگاهی بخشی به مردم جهان و ملتهای بیدار است بپردازند. در این آینده تابناک امنیت رسانهها حرف اول را میزند امنیتی که امروز بیش از هر زمان دیگر به خطر افتاده است. در دو سال اخیر حدود ۳۰۰ نفر از خبرنگاران از اقصی نقاط جهان که برای روایت مظلومیت و رنج مردم فلسطین به غزه رفته بودند به شهادت رسیدند. شهادت خبرنگاران و متاسفانه سکوت مجامع ذی صلاح جهانی در برابر این جنایت مقدمهای بود تا حمله به یکی از قدیمیترین و بزرگترین رسانههای جهان یعنی ساختمان مرکزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به وقوع بپیوندد و صدا وسیما در برابر دوربینهای پخش زنده با ۱۱ موشک مورد حمله رژیم اسراییل قرار گرفت.
در جهان امروز و جنگ نابرابر رسانهای، در هجوم نامتعارف امواج رسانههای غیرحرفهای و تحریف گر به افکار عمومی ملتهای جهان، رسانههای اتحادیه آسیا و اقیانوسیه رسالتی بزرگ در بیان حقانیت ملتهای کهن خویش و نیز جامعه بزرگ آسیایی بر عهده دارند.
زمان، زمان تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر رسانههای مستقل این منطقه و صدای رسای عدالت طلبی، استقلال طلبی و حقیقت جویی ملتهای آسیاییی و مقابله با امواج مخرب رسانههای منحط و دروغ پرداز، اما پر سر و صدا در جهان است.
همکاران محترم
اتحادیه رادیو تلویزیونی ABU باید بتواند از یک سو با تسهیل دسترسی به فناوریهای جدید و ایجاد فضایی برای نوآوری در تولید محتوا، رسانههای رادیویی و تلویزیونی را به روز نگه دارد و با دفاع از حقوق رسانهها و تقویت استقلال آنها، به ایجاد یک محیط رسانهای سالم و آزاد کمک کند. از سوی دیگر بتواند در مواقع اضطراری و جنگهای تحمیلی خدمات شایسته به اعضا ارائه داده و آنان را یاری کند.
ضمن قدردانی از اعلام موضع دبیرکل محترم اتحادیه در محکومیت حملات نظامی به خاک ایران و نیز مواضع دوستانه و ابراز همدردی رسانههای عضو اتحادیه ABU در محکومیت حمله موشکی رژیم صهیونیستی به سازمان صدا وسیما، بار دیگر خواستارم نظر به ضرورت امنیت و مصونیت رسانهها از حملات نظامی، اصحاب رسانه و این جمع فرهیخته رسانههای ABU، ضمن محکوم کردن حمله نظامی به صدا وسیما، گامی جدی، منسجم و کارآمد در دفاع از امنیت و مصونیت رسانهها در برابر اقدامات نظامی و نیز تحریمها بردارد و از جمله پیشنهاد میکنم به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، همچنین قطعنامه شماره ۱۷۸۳ شورای امنیت ملل متحد در خصوص حمایت از اصحاب رسانه، کارگروه حقوقی در دفاع از مصونیت رسانهها، در تشکل رسانهای ABU شکل بگیرد.
از صبوری و همراهی شما سپاسگزارم.
به امید صلح و آرامش و امنیت برای جهانیان
خدانگهدار