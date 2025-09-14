به مناسبت هفته وقف و با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی، عملیات اجرایی موقوفه زرّین‌تاج بیات ماکو برای احداث مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شهرستان خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ظرفیت‌های گسترده وقف در کشور گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۱۲ هزار موقوفه در کشور به ثبت رسیده که واقفان آنها در ۸۰۷ موضوع نیت خود را تعیین کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این نیت‌ها، نگهداری از ایتام و کودکان بی‌سرپرست است.

وی افزود: بر اساس نیت واقفان، هم‌اکنون ۶۰ مرکز نگهداری ایتام در کشور فعال است و حدود ۱۹۶۰ کودک به صورت شبانه‌روزی در این مراکز تحت حمایت و مراقبت قرار دارند. شرفخانی تصریح کرد: یکی از نیاز‌های جدی شهرستان خوی در این حوزه، اجرای چنین پروژه‌ای بود که طی سال‌های گذشته مغفول مانده بود و امروز با آغاز عملیات اجرایی موقوفه زرّین‌تاج بیات ماکو، شاهد تحقق نیت واقف در این منطقه هستیم.

ناصر جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز در ادامه گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۷۱۶ متر مربع اجرا می‌شود. زیربنای این مرکز بیش از دو هزار و ۳۰۰ متر مربع در شش طبقه طراحی شده است.

وی با اشاره به تغییر کاربری این موقوفه افزود: موقوفه زرّین‌تاج بیات که پیش‌تر به عنوان موقوفه منفعتی ثبت شده بود، با تأکید رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف، به موقوفه انتفاعی تبدیل شد تا به طور مستقیم در خدمت ایتام و کودکان نیازمند قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف استان اظهار کرد: پس از تکمیل این پروژه، مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خوی به طور کامل در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت و بر اساس نیت واقف، خدمات اجتماعی و حمایتی گسترده‌ای ارائه خواهد داد.

مراسم کلنگ‌زنی با حضور حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی، جمعی از مسئولان شهرستان، مدیران استانی و کشوری، علما و خیران برگزار شد.