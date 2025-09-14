پخش زنده
شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور در نامهای به وزیر علوم، نگرانی خود را از افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیاران دانشجویی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نامه تأکید شده است که افزایش هزینهها بدون در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان میتواند منجر به فشار اقتصادی ، مشکلات روانی و کاهش کیفیت تحصیل شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف
وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری
موضوع: افزایش بهای خوابگاه، غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیار دانشجویی
با سلام و احترام
با توجه به دغدغههای گسترده دانشجویان کشور جمعی از شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور به نمایندگی از جامعه دانشجویی مراتب نگرانی خود را در خصوص افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیار دانشجویی به استحضار میرسانند.
همان طور که مستحضرید هزینههای زندگی دانشجویی در سالهای اخیر به طور فزایندهای افزایش یافته است و افزایش نرخ خوابگاه و سلف، به ویژه فراتر از تورم سالانه، بدون در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان، میتواند منجر به فشارهای اقتصادی، کاهش رفاه، مشکلات روحی و روانی و حتی اثرات منفی بلندمدت بر کیفیت تحصیل و آینده علمی کشور شود.
همچنین تجربه اجرای برنامههای افزایش عادلانه دستمزد همیاران دانشجویی نشان داده است که حمایت مناسب از دانشجویان و اصلاح سریع نرخها اثر قابل توجهی بر بهبود، رفاه، انگیزه و بهره وری آنان دارد؛ موضوعی که پیشتر نیز در نامهای با شماره رهگیری ۱۱۳۱۱۰۱۸ به آن استناد شده و ضرورت توجه فوری به آن مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس خواهشمند است ، دستور فرمائید:
۱- از هرگونه افزایش نرخ خوابگاه و غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خودداری شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن این افزایش با رعایت، انصاف حداکثر به اندازه تورم سالانه و در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان اعمال گردد.
۲- پرداخت وامهای ضروری دانشجویان و معوقات گذشته آنها در اسرع وقت انجام شود تا تأثیر تصمیمات رفاهی بر دانشجویان به حداقل برسد.
حقوق همیاران دانشجویی در تمامی دانشگاهها به طور عادلانه بازنگری و متناسب با شرایط اقتصادی و هزینههای جاری افزایش یابد به طوری که هر سال توسط وزارت علوم ابلاغ رسمی شود و صرفاً به عنوان دستورالعمل کلی نباشد.