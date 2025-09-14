پخش زنده
تردد وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل مرزنآباد تا مجلار و محدودههای دزبن، انارک، هزارچم و ولیآباد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین است.
بر اساس این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده گزنک در مسیر جنوب به شمال محور هراز و محدودههای سهراهی چلاو، محمدآباد و بایجان و حدفاصل وانا تا آباسک در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.
همچنین ترافیک در محدوده دماوند در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدودههای رودبار و شیرینسو در آزادراه رشت قزوین و حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره یک در آزادراه پردیس تهران سنگین است.