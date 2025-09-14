به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌ها تیم دختران نونهال اسپادان اصفهان به مربیگری نجارزاده موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند، تیم‌های‌ام دات تهران و سایمان آذربایجان شرقی اول و سوم شدند.

این رده سنی با حضور چهار تیم از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، قم و اصفهان برگزار شد.

همچنین در رده نوجوانان دختر، که با حضور شش تیم از استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین و تهران پیگیری شد، تیم نوجوانان دختر اسپادان اصفهان در جایگاه چهارم و تیم عطا اصفهان در رده پنجم ایستاد.