پخش زنده
امروز: -
دختران اصفهانی در مسابقات اسکیت هاکی کشوری نائب قهرمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابتها تیم دختران نونهال اسپادان اصفهان به مربیگری نجارزاده موفق شد عنوان نایبقهرمانی را کسب کند، تیمهایام دات تهران و سایمان آذربایجان شرقی اول و سوم شدند.
این رده سنی با حضور چهار تیم از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، قم و اصفهان برگزار شد.
همچنین در رده نوجوانان دختر، که با حضور شش تیم از استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین و تهران پیگیری شد، تیم نوجوانان دختر اسپادان اصفهان در جایگاه چهارم و تیم عطا اصفهان در رده پنجم ایستاد.