وزیران و مقامات ارشد فرهنگی ۴۰ کشور جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پایان یازدهمین مجمع بین‌المللی «فرهنگ‌های متحد» که به مدت سه روز در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد ، بر تلاش جمعی برای حفظ هویت و تنوع فرهنگ‌ها و سنت‌ها تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سن‌پترزبورگ ، یازدهمین مجمع بین‌المللی «فرهنگ‌های متحد» در سن‌پترزبورگ روسیه ، پس از سه روز بحث و رایزنی وزرا و مقامات فرهنگی ۴۰ کشور و ۴ سازمان بین‌المللی در حالی پایان یافت که شرکت کنندگان ، خواستار تلاش جمعی در راستای حفظ هویت و تنوع فرهنگ‌ها و سنت‌ها شدند.

رئیس‌جمهور روسیه در نشست پایانی مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد، توقف اعمال استانداردهای دوگانه در جهان و پایان تلاش برخی کشورها برای تهدید فرهنگ کشورهای مستقل را خواستار شد.

در این مراسم که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشت، رئیس‌جمهور روسیه، با تأکید بر اهمیت حمایت از نوآوری‌ها و خلق هنر با مشارکت جوامع مختلف، این رویکرد را در پرورش و شکوفایی بهترین‌ ویژگی‌ها در روح انسان‌ها حائز اهمیت دانست.

وی در ادامه مقابله کشورهای جهان با تهدید اضمحلال خرده‌فرهنگ‌ها در جهان را ضروری خواند و رهایی جهان از تعصبات، استانداردهای دوگانه و تلاش‌های برخی کشورها برای تهدید فرهنگی سایر کشورها را خواستار شد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: باید برای گشودگی و احترام به یکدیگر تلاش کنیم، آماده یادگیری نکات جدید، مشارکت در تقویت و توسعه فضای فرهنگی جهان و در نتیجه برای آینده‌ای شایسته، صلح‌آمیز و مرفه برای مردمان‌مان باشیم.

پوتین گفت: ما باید برای ایجاد تعادل بین حفظ ارزش‌های ملی و رویکردهایی که به توسعه و پیشرفت کمک می‌کنند، تلاش کنیم. ترکیب سنت‌ها و رسوم اغلب شاهکارهای جهانی خلق می‌کنند.

سیدعباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای شرکت در یازدهمین مجمع بین‌المللی «فرهنگ‌های متحد» به شهر سن‌پترزبورگ روسیه سفر کرده بود ، ضمن سخنرانی در مجمع عمومی این اجلاس ، دیدار و مذاکره با همتای روسی و بازدید از مراکز مهم فرهنگی و تاریخی این شهر ، در مجمع عمومی این نشست ، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد.