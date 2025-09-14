کاروان پیاده زینبیون بهاباد که مسیر هزار کیلومتری بهاباد تا مشهد مقدس را در مدت ۲۵ روز پیموده بودند، در میان استقبال پرشور خانواده‌ها به شهر خود بازگشت.

مراسم استقبال از این کاروان در گلزار شهدای بهاباد برگزار شد؛ جایی که صحنه‌های معنوی و عاطفی، جلوه‌ای خاص به این آیین بخشید.

حجت‌الاسلام امیری، مدیر کاروان، گفت: این کاروان متشکل از زائرانی در سنین مختلف، با نیت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مسیر طولانی را پیاده طی کردند.