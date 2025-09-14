پخش زنده
کاروان پیاده زینبیون بهاباد که مسیر هزار کیلومتری بهاباد تا مشهد مقدس را در مدت ۲۵ روز پیموده بودند، در میان استقبال پرشور خانوادهها به شهر خود بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اعضای کاروان پیاده زینبیون بهاباد با حضور ۵۰ زائر که مسیر هزار کیلومتری بهاباد تا مشهد مقدس را در مدت ۲۵ روز پیموده بودند، امروز در میان استقبال پرشور خانوادهها به شهر خود بازگشتند.
مراسم استقبال از این کاروان در گلزار شهدای بهاباد برگزار شد؛ جایی که صحنههای معنوی و عاطفی، جلوهای خاص به این آیین بخشید.
حجتالاسلام امیری، مدیر کاروان، گفت: این کاروان متشکل از زائرانی در سنین مختلف، با نیت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مسیر طولانی را پیاده طی کردند.