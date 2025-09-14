رتبههای تک رقمی کنکور ۱۴۰۴ در البرز تجلیل شدند
در آیینی با حضور مسئولان و اولیای دانش آموزان، از رتبههای تک رقمی کنکور ۱۴۰۴ استان البرز تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در این آیین که رتبههای تک رقمی ۲، ۴ و ۸ کنکور سراسری ۱۴۰۴ حضور داشتند از سید ایلیا میر ابراهیم اسکوئی در رشته علوم تجربی که موفق به کسب رتبه هشتم کنکور سراسری شد و امیر حسین ابراهیمی که توانست در رشته ریاضی رتبه ۲ کنکور سراسری را به خود اختصاص دهد، تجلیل شد.
در این آیین همچنین از دانش آموز صبا همتی در گروه امتحانی زبان انگلیسی موفق به رتبه هشتم کنکور شده است، تقدیر بعمل آمد.
در سال گذشته البرز رتبه هفتم کشور را در کنکور سراسری به خود اختصاص داد.