به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز درمراسم خشت‌گذاری مدارس که با مشارکت اولیاء مدارس و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، مدرسه‌ای در روستای حسام آباد فامنین خشت گذاری شد.

این مدرسه‌ها که در سراسر کشور به نام مدرسه اولیاء نامگذاری شده است؛ با کمک‌های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان قرار است در مهرماه سال آینده به بهره برداری برسد و برای ساخت آن ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل نوسازی مدارس در استان همدان گفت: سرانه فضا‌های آموزشی در استان ۴/۹۳ است که باید این میزان به ۶ ونیم درصد برسد.

شهلایی افزود: ۱۰۸ مدرسه با ۶۳۵ کلاس در قالب نهضت توسعه عدالت در دست ساخت است که ۴۴ مدرسه برای مهر امسال آماده خواهد شد.

او گفت: در سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدارس استان همدان هزینه شده است که برای تکمیل آن به یک همت پول نیاز است.