به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که به آذربایجان غربی سفر کرده بود به همراه عتباتی رئیس کل دادگستری، مجیدی دادستان مرکز استان، فتحی مدیر کل زندان‌های استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی طی آیبنی بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده را به صورت رسمی افتتاح کرد.

دکتر محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در این آیین بیان داشت: در حکمرانی اسلامی چند راهبرد اصلی در زندانبانی مدنظر است که نخست این است که همه اقدامات بر مدار عقلانی و دانایی باشد.

محمدی افزود: دومین راهبرد اخلاق مداری است و اقتضاء می‌کند که همه زندانیان و خانواده‌های آنان را خانواده خود بدانیم و به حفظ حقوقشان توجه ویژه نماییم و به فلسفه مجازات زندان که اصلاح و تربیت است اهتمام و برنامه‌ها در این مسیر حرکتی باشد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به احداث بخش توسعه زندان نقده اشاره و گفت: هرگاه اراده جدی باشد کار‌های بزرگی انجام می‌پذیرد و نمونه آن احداث مجموعه توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی زندان نقده می‌باشد که با همراهی دستگاه قضایی، مجموعه زندان و سایر مجموعه‌ها در کمتر از چهار ماه به منظور ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و تربیت زندانیان احداث گردید.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به عنوان سخنران دیگر در این آیین گفت: یکی از برنامه‌های مهم تشکیلات قضایی مقوله اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن زندانیان است و مهمترین زمینه روند اصلاح، وجود فضای فیزیکی مناسب و متعارف زندانهاست.

عتباتی ادامه داد: باور ما بر این است که زندانبانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متفاوت‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است و توجه ویژه‌ای به مقوله زندان، زندانیان و خانواده‌های آنان دارد و سیاست‌های ریاست قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر این اساس تبیین می‌شود و در استان نیز اجرای این سیاست‌ها و تلاش بر ارتقاء و تعالی مسیر حرکتی برای سالم سازی فضای جامعه با مولد سازی زندانیان که مهمترین ابزار اصلاح و تربیت می‌باشد پیگیری می‌گردد.

فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی و ارائه گزارش از روند احداث بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده از عنایت مسئولان عالی سازمان و همراهی و پیگیری رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در این خصوص و سایر موضوعات مربوط به زندان و زندانیان تقدیر نمود.

فتحی افزود: در سال گذشته مسئولین قضایی و قضات استان ۱۲۵۰۰ بازدید از زندان‌های استان داشتند که حاصل آن بهره مندی از ارفاقات قانونی و آزادی ۳۲۵۱ نفر از زندان بود و امسال نیز تاکنون بیش از ۵۰۰۰ بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها صورت گرفته که نتیجه آن آزادی ۱۵۰۱ نفر از زندانیان بود.

گفتنی است در پایان این آیبن از افرادی که اهتمام ویژه‌ای به احداث این پروژه داشتند و خیرین تجلیل و احکام آزادی تعدادی از مددجویانی که شامل عفو مقام معظم رهبری شده‌اند توسط محمدی و عتباتی به آنها تحویل گردید.