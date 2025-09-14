پخش زنده
امروز: -
نخستین نشست تخصصی دفتر مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران باموضوع زنان و کودکان آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نخستین نشست تخصصی دفتر مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص شهدای جنگ ۱۲ روزه (ویژه کودکان و زنان) با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزار شد.
در این نشست «موضوع زنان و کودکان آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه» از منظر حقوقی و کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و اسناد حقوقی کشور و ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و سلامت روان بررسی شد.
در این جلسه دکتر عادل مهری، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن خوش آمدگویی به تشریح ضرورت برگزاری نشستهای مطالعاتی پیرامون مساله مذکور پرداخت.
وی با بیان اینکه که شهدا و جانبازان حملات تروریستی به ویژه ایثارگران جنگ دوازده روزه از مظلومترین ایثارگران هستند و به طور ناجوانمردانهای مورد حمله دشمن قرار گرفتهاند و این اتفاق میتواند اثرات روانی ماندگاری بر دیگراعضا خانواده داشته باشد، تاکید کرد: لازم است موضوع با مشارکت اندیشمندان حوزههای مختلف مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد تا با تدوین پروتکلهای علمی جهت کاهش آسیبهای ایجاد شده در جنبههای مختلف اعم از جسمی، روانی، اقتصادی و... بتوان حمایتهای لازم را از این عزیزان به عمل آورد.
در ادامه مرادی، رئیس انجمن بینالمللی حمایت از قربانیان ترور با اشاره به شرایط و ویژگی خاص این گروه بر اهمیت تداوم برگزاری چنین نشستهایی به منظور شناخت هرچه بیشتر ابعاد مختلف دفاع از این گروه از ایثارگران تاکید کرد.
در ادامه هریک از صاحبنظران حاضر در نشست به تبین نکات تخصصی مرتبط با موضوع پرداختند.