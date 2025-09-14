مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ،
شبکهسازی و مشارکت انجمنها، کلید توسعه هنرهای تجسمی استانها
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:شبکهسازی و مشارکت انجمنها، کلید توسعه ی هنرهای تجسمی استانها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شبکهسازی منطقهای و بهاشتراکگذاری تجربهها میان استانها راهبردی پایدار برای پیشرفت هنرهای تجسمی است و برگزاری رویدادها نباید محدود به جشنوارههای مقطعی باشد.
آیدین مهدیزاده تهرانی در نشست هماندیشی با فعالان هنرهای تجسمی لرستان با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هدایت و حمایت معنوی و تخصصی افزود: ظرفیت اصلی دفتر هنرهای تجسمی فراتر از حمایت مالی است و بیشتر به مشاوره، پیوندسازی سازمانی و راهنمایی فنی و تخصصی محدود میشود.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت همافزایی و همراهی انجمنها و نهادهای تخصصی در برگزاری رویدادهای هنری استانها افزود: یکی از مهمترین وظایف این دفتر، ایجاد ارتباط سازنده میان انجمنهای استانی با انجمنهای ملی و ظرفیتهای سازمانی کشور است تا شرایط برگزاری موفق رویدادها و بهرهمندی هنرمندان از تجارب ملی فراهم شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ادارات کل استانها باید از ظرفیت نهادهای استانداری، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط برای پیشبرد اهداف هنری استفاده کنند.
مهدیزاده تهرانی خواستار توجه جدی به ایجاد زیرساختهایی همچون گالریها، موزهها، حراجها و اکسپوهای هنری در استانها شد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی و حضور هنرمندان شاخص کشوری و بینالمللی میتواند از عوامل اثرگذار در توسعه ی هنرهای تجسمی باشد.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ با اشاره به نقش مهم دفتر هنرهای تجسمی در طراحی مسیر پنجساله و تعیین نظام مسائل استانها افزود:اهمیت تدوین چشمانداز و تعیین اولویتهای استانی با مشارکت انجمنها و هنرمندان محلی ضروری است .
مهدیزاده با اشاره به تجربه ی موفق برخی استانها در زمینه ی شبکهسازی، گسترش ارتباطات و تعریف طرح های فرهنگی ماندگار، از انجمنها خواست با بهرهمندی از همفکری و مشاوره ی تخصصی این دفتر، بستر فعالیت پایدار و هدفمند را در استانها فراهم کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم با تأکید بر ظرفیت بالای هنرمندان تجسمی لرستان گفت: هنرمندان این حوزه همواره پای کار بوده و در تولیدات فرهنگی و هنری نقش فعالی داشتهاند.
اعظم روانشاد بر ضرورت حمایت از هنرمندان تجسمی استان در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر لرستان تأکیدو افزود: ظرفیت ارزشمند هنرمندان لرستان میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای ملی و فاخر باشد.