شبکه‌سازی و مشارکت انجمن‌ها، کلید توسعه هنرهای تجسمی استان‌ها



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شبکه‌سازی منطقه‌ای و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها میان استان‌ها راهبردی پایدار برای پیشرفت هنرهای تجسمی است و

آیدین مهدی‌زاده تهرانی در نشست هم‌اندیشی با فعالان هنرهای تجسمی لرستان با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هدایت و حمایت معنوی و تخصصی افزود: ظرفیت اصلی دفتر هنرهای تجسمی فراتر از حمایت مالی است و بیشتر به مشاوره، پیوندسازی سازمانی و راهنمایی فنی و تخصصی محدود می‌شود.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همراهی انجمن‌ها و نهادهای تخصصی در برگزاری رویدادهای هنری استان‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این دفتر، ایجاد ارتباط سازنده میان انجمن‌های استانی با انجمن‌های ملی و ظرفیت‌های سازمانی کشور است تا شرایط برگزاری موفق رویدادها و بهره‌مندی هنرمندان از تجارب ملی فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ادارات کل استان‌ها باید از ظرفیت نهادهای استانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف هنری استفاده کنند.

مهدی‌زاده تهرانی خواستار توجه جدی به ایجاد زیرساخت‌هایی همچون گالری‌ها، موزه‌ها، حراج‌ها و اکسپوهای هنری در استان‌ها شد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی و حضور هنرمندان شاخص کشوری و بین‌المللی می‌تواند از عوامل اثرگذار در توسعه ی هنرهای تجسمی باشد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ با اشاره به نقش مهم دفتر هنرهای تجسمی در طراحی مسیر پنج‌ساله و تعیین نظام مسائل استان‌ها افزود: اهمیت تدوین چشم‌انداز و تعیین اولویت‌های استانی با مشارکت انجمن‌ها و هنرمندان محلی ضروری است .

مهدی‌زاده ب ا اشاره به تجربه ی موفق برخی استان‌ها در زمینه ی شبکه‌سازی، گسترش ارتباطات و تعریف طرح های فرهنگی ماندگار، از انجمن‌ها خواست با بهره‌مندی از هم‌فکری و مشاوره ی تخصصی این دفتر، بستر فعالیت پایدار و هدفمند را در استان‌ها فراهم کنند.