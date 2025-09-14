پخش زنده
داوران هفته نهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۴ شهریورماه
*عرشیا آذربایجان شهرقدس- پالایش نفت بندرعباس
داوران:علی احمدی، مجتبی بختیاریان، محمدعلی آقایی، امیرحسین ناداب، ارسلان میرزاده ناظر: علیرضا عبدالغنی
* پردیس قزوین - بهشتی سازه گرگان
داوران: ابراهیم محرابی افشار، دانیال منصوری، سید سجاد فتحی، احمد پورحسن و میلاد خانجانی ناظر:بهمن غفاری
* فولاد زرند ایرانیان - مس سونگون ورزقان
داوران: حسین امیری، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و مهدی حقوقی ناظر: عارف سیاحی
* گیتی پسند - پالایش نفت اصفهان
داوران: علی حفیظی، محمد بیانی، امیر باقری، یوسف رفیع زاده، امیرحسین بنده ناظر: کورش هاشمی،
*پالایش نفت شازند - سن ایچ ساوه
داوران: مهدی طاهری، آرمین ابراهیمی، میلاد سعیدی، محمد نوروزی، مرتضی وفایی نژاد ناظر:حسین شاهمرادی
*شهرداری ساوه - جوادالائمه شهرکرد
داوران:حمید سلیمانی، هادی ترابی، رضا کیامنش، هادی لطفی، علی اکبر ملک محبی ناظر: فرهاد حسینیان.
*فولاد هرمزگان - گهر زمین سیرجان
داوران: وحید سلیمانی، محسن لطفیزاده، ولی الله رضایی، محسن وحدانی، محمد شرونی ناظر: احمدرضا جباری