شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع ضلع غربی جاده ائل گلی، کوی دادگستری، میرداماد، سهند، ویلاشهر، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، بیلانکوه غربی و شرقی، خیابان هفت تیر و کوچه روشن میرساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۶/۲۳ احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی آب مواجه خواهند شد؛ بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.