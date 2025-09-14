متخصص کودکان و فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با اشاره به اینکه فقر آهن شایع‌ترین علت کم‌خونی در کودکان است، گفت: تشخیص به‌موقع، رژیم غذایی صحیح و مصرف مکمل‌های آهن می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان این بیماری داشته باشد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر آتبین لطیفی، متخصص کودکان و فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: کم‌خونی‌های کودکان براساس اندازه گلبول‌های قرمز به سه دسته طبیعی، کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند که شایع‌ترین آن‌ها کم‌خونی ناشی از فقر آهن است.

وی افزود: تالاسمی و مسمومیت با سرب نیز می‌توانند با کاهش سایز گلبول‌های قرمز همراه باشند؛ به‌ویژه در کودکانی که والدین آن‌ها در محیط‌های صنعتی همچون کارخانه‌های باتری‌سازی یا جایگاه‌های سوخت فعالیت دارند.

نشانه‌های هشداردهنده در کودکان این فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان، رنگ‌پریدگی، بی‌حالی، فقدان تمرکز، کم‌حوصلگی، ضربان قلب بالا، افت فشار و در شیرخواران زیر یک سال بی‌قراری و رشد ناکافی را از مهم‌ترین نشانه‌های کم‌خونی دانست و بر ضرورت مراجعه به پزشک در صورت مشاهده این علائم تأکید کرد.

رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه مصرف مواد غذایی سرشار از آهن و ویتامین C نقش مهمی در پیشگیری دارد، گفت: گوشت قرمز، مرغ، ماهی، جگر، سبزیجات سبز، حبوبات و میوه‌هایی همچون پرتقال، کیوی و نارنگی باید در برنامه غذایی کودکان قرار گیرد. وی افزود: مصرف شیر گاو در سنین زیر یک سالگی ممنوع است و پس از ۱۸ ماهگی نیز حداکثر ۳۰۰ سی‌سی در روز توصیه می‌شود.

ضرورت مصرف مکمل‌ها و غربالگری تالاسمی دکتر لطیفی ادامه داد: مکمل‌های آهن در نوزادان ترم از ۶ ماهگی و در نوزادان نارس از ۲ تا ۸ هفتگی باید آغاز شود. وی با اشاره به اینکه تالاسمی پس از فقر آهن دومین علت شایع کم‌خونی در کشور است، خاطرنشان کرد: غربالگری قبل از ازدواج، مهم‌ترین راه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور است.