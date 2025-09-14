به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر واحد ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری شهرکرد از اصلاح زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، به‌روزرسانی تجهیزات ترافیکی مقابل مدارس و اجرای خط‌کشی معابر برای افزایش ایمنی دانش‌آموزان خبر داد.

پیمان محقق گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، مجموعه‌ای از اقدامات ترافیکی برای ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش‌آموزان در سطح شهر اجرا می‌شود.

وی افزود: از اواخر شهریورماه زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی اصلاح خواهد شد تا هم‌زمان با افزایش تردد در ابتدای مهرماه، نظم بیشتری در جریان عبور و مرور خودرو‌ها ایجاد شود. محقق گفت: تجهیزات ترافیکی مقابل مدارس شامل تابلو‌های هشداردهنده همچون عبور اطفال، عبور عابر پیاده و نوقف ممنوع مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز نصب و به‌روزرسانی می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای خط‌کشی معابر در سطح شهر گفت: در این طرح، خط‌کشی معابر به مساحت ۱هزار و ۲۵۰ مترمربع با اعتبار یک میلیارد تومان توسط پیمانکار اجرا می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به معابر منتهی به مدارس اختصاص دارد.

مدیر واحد ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد دانش‌آموزان و والدین در آستانه سال تحصیلی جدید انجام می‌شود.