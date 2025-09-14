پژوهشگر مازندرانی توانست بدون نیاز به تعویض آب استخر در یک دوره، ماهی گرمابی پرورش دهد.

پرورش متراکم ماهی، بدون نیاز به تعویض آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد رجب نژاد، پژوهشگر و محقق مازندرانی حوزه آبزی پروری پس از ۱۳ سال تلاش توانسته است با طراحی سیستم جامع فیلتر فوق متراکم تصفیه آب در استخر‌های پرورش ماهی گرمابی، میزان مصرف آب را به یک صد و پنجاهم کاهش و گونه‌های متنوع ماهیان گرمابی را بدون نیاز به تعویض آب در یک دوره پرورش دهد.

وی با اشاره به اینکه سیستم جامع تصفیه آب استخر از ۴ بیو رآکتور هوازی و غیر هوازی و نیز ۲ مخزن فشار تشکیل شده است افزود: هدر رفت آب با استفاده از این شیوه، فقط از طریق تبخیر، که آن هم متاثر از شرایط جوی است انجام می‌پذیرد.

رجب نژاد با بیان اینکه رآکتور‌های تعبیه شده در این سیستم می‌توانند آب را تا ۹۹ و نیم درصد تصفیه کنند، گفت: فیلتر‌های تصفیه آب نیز سبب می‌شود آبی که در استخر‌ رها سازی می‌شود به اکوسیستم طبیعی پرورش ماهی شبیه باشد.

وی ادامه داد: حداکثر چهار نوبت پرورش در طول سال و نیز پرورش گونه‌های مختلف ماهی از قبیل تیلاپیا، ماهیان زینتی و ماهیان خاویاری از دیگر مزایای بهره گیری از سیستم جامع تصفیه آب استخر است.

نیما حسین زاده سرپرست شیلات مازندان هم با تائید این طرح گفت: شیلات مازندران درصدد است با کسب نتایج مطلوب حاصل از اجرای این طرح، این شیوه پرورش ماهی را به شکل دستورالعمل در اختیار دیگر پرورش دهندگان شیلاتی استان و نیز استان‌های کم آب کشور قرار می‌دهد.

مازندران با تولید سالیانه نزدیک به ۱۱۹ هزار تن انواع محصولات شیلاتی، رتبه نخست آبزی پروری کشور را داراست.

