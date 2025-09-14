شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام کرد: منشأ بوی نامطبوع در سطح شهر یزد، ورود چربی رستوران‌ها و تغییر مسیر شبکه فاضلاب به دلیل اجرای زیرگذر میدان مهدیه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پاسخ به پرسش خبرنگار تخصصی آفتاب حقوقی درباره انتشار بوی نامطبوع در محدوده چهارراه فاطمیه یزد، انحراف مسیر شبکه فاضلاب از بلوار امام جعفر صادق به سمت بلوار منتظر قائم به دلیل اجرای زیرگذر مهدیه، ورود چربی برخی رستوران‌ها و پمپاژ روزانه فاضلاب بیمارستان گودرز را از دلایل اصلی انتشار این بو عنوان کرد.

در این جوابیه همچنین تأکید شده است: شست‌وشوی مستمر شبکه فاضلاب بلوار طالقانی، اخطار و الزام رستوران‌ها به تخلیه ماهیانه چربی‌گیر‌ها و پیگیری احداث پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان گودرز برای ورود پیوسته فاضلاب به شبکه، از جمله اقدامات انجام شده یا در دست اقدام برای رفع این مشکل است.