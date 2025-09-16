به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه طرح شهید عجمیان با هدف توسعه عدالت آموزشی از ۴ سال پیش در مدارس کم برخوردار و محروم کشور آغاز شد گفت: ۲ هزار و ۹۱۰ کلاس درس مازندران تابستان امسال همزمان با اجرای این طرح در استان شاداب سازی، مناسب سازی و زیباسازی شدند.

کلبادی نژاد افزود: ۲۰۰ گروه جهادی شامل دانشجویان، دانش آموزان، خیران حوزه تعلیم و تربیت و اولیا و مربیان در اجرای این طرح مشارکت داشتند.

استادیان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران نیز گفت: تابستان امسال ۷ هزار کفی روئی، هزار و ۵۰۰ کفی روئی میز و نیمکت، ۳۴ تن رنگ و تعدادی شیرآلات خریداری شده و به منظور اجرای طرح شهید عجمیان در اختیار آمزوش و پروشس مازندران قرار گرفت.

گزارش از دیوارگر