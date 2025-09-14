پخش زنده
رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه از آمادگی معاونت خدمات شهری شهرداری برای استقبال از مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احدیوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر در جلسه هفتگی این کمیسیون با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: آمادگی و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات به شهروندان و دانش آموزان در فصل بازگشایی مدارس صورت بگیرد.
احد یوسفی در ادامه سخنان خود، افزود: تدابیر ویژهای در راستای تنظیف، شستشو، پاکسازی، نصب المانهای ویژه، رنگ آمیزی، خط کشی عابرین پیاده مقابل و اطراف مدارس، گلکاری و ... مدارس صورت بگیرد.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی تفکیک از مبدا طبق روال سالهای گذشته برای دانش آموزان خبر داد و افزود: برای دستیابی به نتایج بهتر باید مباحث آموزشی از پایه و دوران تحصیل ابتدایی شروع شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به مشغله کاری معاونت خدمات شهری با توجه به هم زمانی برگزاری جشنواره انگور، جشن نیکوکاری و بازگشایی مدارس، گفت: علی رغم برگزاری چندین برنامه باید، اقدامات لازم بصورت جدی برای آغاز سال تحصیلی بصورت هماهنگ انجام شود.
احد یوسفی با گلایه از سایر سازمانها و ارگانهای شهر ارومیه بدلیل عدم همکاریهای لازم در صورت نیاز مجموعه شهرداری در اجرای برنامههای مختلف شهری، گفت: کم لطفیهای بسیاری علی رغم حضور همیشگی و پایدار شهرداری در بسیاری از برنامههای ادارات و سازمانهای مختلف، متاسفانه این موضوع به یک بدعت و گاها وظیفه تبدیل شده در حالیکه در هنگام نیاز برای همراهی ارگانها با شهرداری هیچ گونه همکاری صورت نمیپذیرد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره انگور شهرداری ارومیه، افزود: این جشنواره سالهای گذشته با هدف برند سازی و ثبت جهانی انگور و فرآوریها با حضور و دعوت از مهمانان خارجی برگزار میشد، اما با گذشت سالهای متمادی و عدم همکاری جدی جهاد کشاورزی استان و اتاق بازرگانی این امر کم رنگ شده و در حال حاضر شاهد برگزاری جشنواره انگور در غالب برنامههای فرهنگی، هنری و تفریحی هستیم.
رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: با توجه به فرارسیدن فصل بارش، اقدامات لازم از هم اکنون، در راستای لایروبی کانال ها، تجهیز و آمادگی ماشین آلات و. صورت بگیرد.