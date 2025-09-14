به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسماعیل حیدری مقدم با اشاره به اینکه به منظور کنترل مصرف آب بر روی چاه‌های مجاز موجود در شهرستان، نصب کنتور هوشمند الزامی است افزود: تعداد ۶۴۵ دستگاه انواع کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز کشاورزی در این شهرستان نصب شده است.

او تصریح کرد: در سال جاری نیز ۲۴ دستگاه انواع کنتور بر روی چاه‎ها نصب شده و هدف اصلی این طرح جلوگیری از اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی و استفاده بهینه از آب در راستای برون‌رفت از بحران کم‌آبی است.

مدیر منابع آب شهرستان کبودراهنگ گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۲ هزار و ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده و این روند با جدیت وسرعت درحال انجام است.

اسماعیل حیدری مقدم از مردم به ویژه کشاورزان این منطقه خواست با توجه به اهمیت در حفظ منابع آب زیرزمینی به عنوان مهم‌ترین نعمت خدادادی از حفر هرگونه چاه غیرمجاز کشاورزی و برداشت بی‌رویه از منابع آب خودداری کنند.