کم توجهی به سلامت دختران زنگ خطری برای نسل آینده است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: بیتوجهی به سلامت دختران در این سنین میتواند سالها بعد به شکل عوارض بارداری و زایمانهای پرخطر بروز کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، متخصص زنان و زایمان گفت: سلامت یک بارداری سالها پیش از وقوع آن و حتی از دوران نوجوانی پایهریزی میشود و بیتوجهی به سلامت دختران در این سنین میتواند سالها بعد به شکل عوارض بارداری و زایمانهای پرخطر بروز کند.
مریم هاشمنژاد روز یکشنبه در نشست سلامت مادران آینده با اشاره به نقش مهم سبک زندگی در نوجوانی افزود: بسیاری از مشکلات سلامت در این سن اگر زود شناسایی شوند قابل درمان بوده و مانعی برای بارداری ایمن در آینده ایجاد نخواهند کرد.
وی، کمخونی، فقر آهن و کمبود ویتامین D را از شایعترین مشکلات دختران نوجوان دانست و تأکید کرد: این کمبودها در صورت درمان نشدن میتوانند منجر به زایمان زودرس، وزن پایین نوزاد و پرهاکلامپسی شوند.
هاشم نژاد، همچنین قاعدگیهای دردناک، نامنظم یا شدید را نشانهای از بیماریهای زمینهای مانند اندومتریوز و سندرم تخمدان پلیکیستیک برشمرد و خاطرنشان کرد: تشخیص بهموقع این مشکلات برای حفظ باروری آینده حیاتی است.
این متخصص زنان و زایمان اضافه کرد: چاقی یا لاغری مفرط در نوجوانی میتواند سبب اختلال در تخمکگذاری شود و دختران با اضافه وزن با چالشهای بیشتری برای باردار شدن مواجه هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز بر ضرورت معاینات دورهای نوجوانان توسط متخصص زنان تأکید کرد و گفت: یک معاینه ساده در اوایل نوجوانی میتواند برای آموزش بهداشت بلوغ، پاسخ به پرسشها و اطمینان از روند طبیعی رشد کافی باشد