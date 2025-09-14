گروه ۳۵ نفره سلامت علوی، به ۳۰۰ نفر در بخش سیستان کوهپایه خدمات رایگان یک روزه ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول این گروه جهادی گفت: به همت موسسه سلامت علوی این گروه ۳۵ نفره شامل پزشک، دندانپزشک و ماما به مدت یک روز به بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی خدمات رایگان ارائه دادند

سید پیمان مسئله گو افزود:در بخش دندانپزشکی، ۱۱ یونیت فعال، خدمات ترمیم، جراحی و کشیدن دندان را انجام دادند.

بخشدار سیستان نیز خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی شد و امام جمعه سجزی خدمت به مردم را از ارزش‌های دینی دانست

امسال این چهارمین حضور جهادگران سلامت علوی در شرق اصفهان است.