مرکز رشد واحد‌های فناور گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به منظور ایجاد زیست بومی توانمند و بین‌المللی، از شرکت‌های فناور فعال در زنجیره ارزش گیاهان دارویی دعوت کرد تا در برنامه جامع توسعه و شتابدهی این حوزه مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز رشد واحد‌های فناور گیاهان دارویی با مأموریت توسعه پایدار صنعت سلامت و ثروت‌آفرینی از ظرفیت‌های بومی و همچنین به جهت توسعه همکاری‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، واحد‌های فناور و صنعتی فعال در حوزه گیاهان دارویی و دارو‌های گیاهی دعوت کرد تا در برنامه جامع توسعه و شتابدهی این حوزه مشارکت کنند.

این فراخوان با هدف شناسایی، جذب و حمایت همه‌جانبه از واحد‌های فناور نوآور و با انگیزه برای همکاری در راستای ایجاد اکوسیستمی قدرتمند و بین‌المللی در صنعت گیاهان دارویی ایران منتشر شده است.

حوزه‌های مورد نظر برای جذب

۱- کشت و اهلی‌سازی:

کشت انبوه و استاندارد گیاهان دارویی

تولید بذر و اندام‌های تکثیری استاندارد

کشت هیدروپونیک و گلخانه‌ای گیاهان خاص

اجرای سیستم‌های کشاورزی ارگانیک و پایدار

کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی گیاهان دارویی

۲- فرآوری اولیه و ثانویه:

استخراج و تولید عصاره‌ها (Extracts)، اسانس‌ها (Essential Oils) و عصاره‌های استاندارد

تولید مواد مؤثره گیاهی (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs)

توسعه فناوری‌های سبز و کم‌ضایعات در فرآوری

۳- تولید محصول نهایی:

تولید دارو‌های دارای مجوز از سازمان غذا و دارو

تولید دارو‌های دارای مجوز از اداره طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

تولید فرآورده‌های طبیعی سلامت، مکمل‌های غذایی، نوشیدنی‌های گیاهی

تولید محصولات آرایشی-بهداشتی طبیعی

تولید دارو‌ها و مکمل‌های گیاهی برای دام و طیور

۴- بازاریابی، فروش و صادرات:

شرکت‌های دارای برند معتبر و شبکه توزیع داخلی و بین‌المللی

استارتاپ‌های فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و e-commerce محصولات طبیعی

شرکت‌های دارای توانایی و پروانه صادرات

شرکت‌های پذیرفته شده از بسته جامع حمایتی زیر بهره‌مند خواهند شد که شامل کمک به تهیه طرح توجیهی و Business Plan، استقرار در مرکز رشد با امکان استفاده از آزمایشگاه‌های مجهز، واحد‌های تولیدی نیمه‌صنعتی و فضای اداری، دسترسی به مشاوران فنی، علمی و بازرگانی متخصص، بهره‌مندی از خدمات آنالیز در آزمایشگاه‌های همکار، مشاوره و پیگیری برای اخذ مجوز‌های لازم از سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد، حمایت در ثبت پتنت، نشان تجاری (برند) و دانش فنی و معرفی به بازار‌های داخلی و بین‌المللی از طریق نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تخصصی است.

شرایط و معیار‌های عمومی شرکت

دارا بودن شخصیت حقوقی (در صورتی که صاحبان ایده دارای شرکت ثبتی نیستند می‌توانند به صورت هسته فناور درخواست ورود به مرکز رشد داشته باشند)

ارائه Business Plan یا طرح کسب‌وکار واضح و مبتنی بر فناوری

تیم فنی و مدیریتی توانمند و متعهد

نوآوری و قابلیت تجاری‌سازی ایده یا محصول

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح

تطابق فعالیت شرکت با اهداف و مقررات ملی