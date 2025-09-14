به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد گفت: در تازه‌ترین ارزیابی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال ۲۰۲۴، دانشگاه شهرکرد بار دیگر در شمار دانشگاه‌های برجسته کشور در سطح بین‌المللی قرار گرفت.

وی افزود:این رتبه‌بندی که بر پایه عملکرد دانشگاه‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ انجام شده است، دانشگاه شهرکرد را در جایگاه +۲۰۰۱ جهانی و رتبه ۶۶ کشوری جای داده است.

معیار‌های این ارزیابی شامل پژوهش با سهم ۶۰ درصد، آموزش با سهم ۱۰ درصد، فعالیت‌های بین‌المللی با سهم ۱۵ درصد و نوآوری با سهم ۱۵ درصد هستند. اگرچه در برخی معیارها، اندکی کاهش مشاهده می‌شود، اما دانشگاه شهرکرد همچنان توانسته است جایگاه خود را در میان برترین دانشگاه‌های کشور حفظ کند.

این رتبه‌بندی، گواهی بر تلاش‌های مستمر دانشگاه شهرکرد در مسیر ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی در عرصه ملی و جهانی است.