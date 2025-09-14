جلسه هماهنگی و جمع‌بندی نهایی سرویس مدارس با هدف بررسی آخرین مسائل و اتخاذ تصمیمات اجرایی و نظارتی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این نشست به ریاست فخرالدین معصوم‌زاده رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و با حضور معاونان سازمان، رئیس اداره نظارت بر اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی، رئیس اداره نظارت بر تاکسیرانی و تمامی مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار سرویس مدارس تشکیل شد.

در این جلسه، موضوعات مهمی همچون ابلاغ قوانین و شیوه‌نامه‌های لازم‌الاجرا، عقد قراردادها، دستورالعمل‌های مربوط به نحوه ارائه خدمات به دانش‌آموزان، چگونگی پاسخگویی به والدین و همچنین الزامات مربوط به انتخاب و به‌کارگیری رانندگان مجرب، متعهد و دارای صلاحیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در سخنانی با اشاره به اهمیت رعایت مقررات مصوب در حوزه سرویس مدارس، خاطرنشان کرد: «تأمین امنیت، آسایش و رضایت دانش‌آموزان و والدین از اولویت‌های اصلی سازمان است و از این رو تمامی شرکت‌های پیمانکار موظف به اجرای دقیق شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.»

وی همچنین بر لزوم افزایش نظارت‌های مستمر بر عملکرد سرویس‌ها تأکید کرده و افزود: «به هیچ عنوان تخلف یا قصور در روند ارائه خدمات به دانش‌آموزان پذیرفته نخواهد شد و مسئولیت اجرای صحیح و کامل تعهدات بر عهده مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار است.»

در پایان این نشست، آخرین تذکرات لازم در خصوص رعایت تمامی موازین و الزامات قانونی به مدیران عامل شرکت‌ها ارائه شد و بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی شهر ارومیه برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید گردید.