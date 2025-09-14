پخش زنده
بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمینهای ملی و دولتی کشور از سال ۱۴۰۳ تاکنون به همت سازمان امور اراضی کشور برای ساخت نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، گفت: از این میزان، قرارداد اجاره ۷۷۰۰ هکتار منعقد شده و حدود ۴۳۰۰ هکتار نیز به سرمایهگذاران تحویل داده شده است.
این اقدامات در راستای هدفگذاری دولت چهاردهم برای تامین ۳۰ هزار مگاوات برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر در مدت چهار سال صورت میگیرد تاناترازیهای انرژی و پیامدهای تغییر اقلیم کاهش یابد.
مهدی سرخوش افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار زمینهای ملی و دولتی به ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص داده شده است.
وی گفت: از این مقدار، حدود ۱۷۰۰ هکتار منجر به عقد قرارداد اجاره و حدود ۷۰۰ هکتار نیز به سرمایهگذاران تحویل داده شده است. ۷۰۰ هکتار زمینی که در سال ۱۴۰۴ تحویل سرمایهگذاران شده، عمدتاً به ساخت نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است، زیرا تقاضا برای ساخت نیروگاههای بادی کمتر بوده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، گفت: تولید هر مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی در بیشتر طرحها حداکثر به ۱.۵ هکتار زمین نیاز دارد.
مهدی سرخوش، همچنین تاکید کرد که با توجه به شدت گرفتن ناترازی برق در کشور، مصوبهای در اسفند سال ۱۴۰۲ به تصویب دولت وقت رسید که تسهیلاتی را هم از نظر واگذاری زمین و هم بابت پرداخت تسهیلات و سایر فرآیندها در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر فراهم کرده است.
وی افزود: این تسهیلگریها به سرعت گرفتن ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر کمک شایانی کرده است. زمینهای مستعد برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر با همکاری سازمان منابع طبیعی واگذار میشود و این واگذاری فقط به افرادی انجام میگیرد که مجوز ساخت از وزارت نیرو را دریافت کرده باشند.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد که هرچند طرح ساخت نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر از دهه هشتاد در کشور آغاز شده بود، اما اجرای آن در آن سالها چندان موفق نبوده است. تا پیش از سال ۱۴۰۲، حدود ۸۸۰۰ هکتار زمین به متقاضیان به صورت اجارهای واگذار شده بود.
سرخوش درباره سرنوشت زمینهای واگذار شده گفت: از ۸۸۰۰ هکتار از زمینهای واگذار شده تا پیش از سال ۱۴۰۲، قرارداد حدود ۱۷۰۰ هکتار به علت اجرا نشدن طرح ساخت نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر فسخ و مسترد شده و بخشی دیگر نیز به همین علت در دستور کار هیات نظارت برای لغو قرارداد و استرداد زمین قرار دارد.
