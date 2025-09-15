طرح جهاد آبرسانی در مناطق روستایی شهرستان فریدونشهر با هدف محرومیت زدایی و تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان فریدونشهربا اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی طرح جهاد آبرسانی به روستا‌های این شهرستان گفت: طرح آبرسانی به روستا‌های منطقه پیشکوه و برف انبار از اواخر خرداد ۱۴۰۱ شروع شد که از ۵۵ کیلومتر خط انتقال آب در این طرح تاکنون ۳۵ کیلومتر آن شامل حفاری و لوله گذاری انجام شده است.

عباس رحیمی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به روستا‌های دچار تنش آبی شهرستان فریدونشهر در ۲۲ روستا در حال اجراست افزود: این طرح در ۱۳ روستای بخش مرکزی و ۹ روستای بخش پیشکوه با اعتبار اولیه ۱۰۹ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی گفت: در این طرح ۹ مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب نیز ساخته می‌شود که ۲ مخزن آن ساخته شده و یک مخزن نیزبا پیشرفت ۳۰ درصدی در حال ساخت است.

رییس اداره آب و فاضلاب فریدونشهر با بیان اینکه ۹ روستای منطقه پیشکوه تا پایان امسال از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند افزود: تاکنون بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان برای اجرای جهاد آبرسانی در روستا‌های شهرستان هزینه شده است.