به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا وسیما ، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در بدو ورود به وین مورد استقبال اشراق سفیر ایران در اتریش و نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان های بین المللی در وین قرار گرفت .

حضور و سخنرانی در شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی ازجمله برنامه های رئیس سازمان انرژی اتمی در طول اقامت در وین است.