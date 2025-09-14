پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: امسال شاهد حضور بیش از ۲۶۲ هزار و ۴۲۰ دانشآموز در هشت هزار و ۶۰۰ کلاس درس هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش فر افزود: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم هم آماده تعلیم و تربیت برای سال تحصیلی هستند.
وی از جذب ۶۷۹ معلم ازدانشگاه فرهنگیان و آغاز به کار ۴۷۰ نیروی جدید ماده ۲۸ از اول مهرماه خبر داد و گفت: ارتقا عدالت آموزشی و کیفیتبخشی در مدارس در اولویت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در سال جاری با کمبود ۱۵۰۰ معلم به ویژه در پایه ابتدایی روبه رو بودیم که با این استخدامهای جدید مشکل برطرف میشود.
دانش فر در مورد تامین معلم برای رشتههای کارو دانش و فنی و حرفهای هم گفت: با اضافه کار معلمان و حق التدریسی مشکلی برای سال جدید نخواهیم داشت.
وی یکی از سیاستهای دولت را توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: ۶۶ طرح نهضت ملی در فضاهای آموزشی داریم که امیدواریم ۴۱ طرح با ۲۲۶ کلاس درس اواخر شهریورو بقیه در آبان و دهه فجر افتتاح و به بهره برداری برسند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهرافزود: اکنون سرانه فضاهای آموزشی ۶ و ۶۳ متر مربع است که امیدواریم تا پایان دهه فجر به ۷ متر مربع برسد.
دانش فر در مورد شهریه مدارس غیر دولتی هم گفت: شهریه مدارس غیر دولتی بر اساس معیارها و شاخصهای خاصی از ۲۵ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از معیارهای این افزایش میتوان به اجاره بها مدارس و بیشتر شدن حقوق معلمان اشاره کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان در ادامه گفت: کتابهای درسی سال جدید در اختیار مدارس قرار گرفته شده و تحویل والدین دانش آموز داده میشود.
شعارامسال "توسعه عدالت آموزشی برای ایران، برای مدرسه" است.