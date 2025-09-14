به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: امسال در ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین‌های این شهرستان نخود کشت شد که ۴ هزار تن محصول برداشت شد.

مسلم حسن آبادی افزود: با توجه به اینکه کشت نخود در راستای جلوگیری از فرسایش خاک بسیار موثر است، در سال جاری ۱۰ کلاس آموزشی برای توسعه این کشت در شهرستان اسدآباد برگزار شده است.

او تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌های به بخش‌های تولید، صادرات فرآوری، بسته بندی و رفع مشکلات موجود در بحث کاشت، داشت و برداشت کمک شایانی خواهد کرد.