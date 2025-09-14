به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در کمیته فنی بذر چهارمحال و بختیاری که با حضور حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، بر افزایش هزار تنی تامین بذر گواهی شده و رسیدن آن به شش هزار تن تاکید شد.

بهرامی گفت: چشم انداز ما باید این باشد که تمام کشاورزان از بذر اصلاح شده و سالم استفاده کنند.

وی با اشاره به کاهش احتمالی یارانه‌های دولتی در آینده، بر لزوم یافتن راه‌هایی برای توجیه اقتصادی فعالیت شرکت‌های تولیدکننده بذر تاکید کرد و پیشنهاد‌هایی از جمله افزایش قیمت بذر و یا ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به کشاورزان برای خرید بذر اصلاح شده را مطرح کرد.

روح‌الله سعیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به افزایش تولید بذر گواهی شده، آن را حاصل زحمات و برنامه‌ریزی همکاران در کمیته فنی بذر و تلاش کشاورزان دانست.

وی با اشاره به مشکلات موجود در شرکت خدمات حمایتی در امسال و محدودیت‌های آن در خرید بذر، از برنامه‌ریزی برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال آینده خبر داد و افزود: در برنامه تولید بذر سال آینده، حتماً سهمیه مشخصی برای بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد تا از برنامه بذری استان عقب نمانیم و سال به سال میزان توزیع بذور اصلاح شده را افزایش دهیم.

سعیدی، استفاده از بذور اصلاح شده و گواهی شده را یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در افزایش عملکرد کشاورزان دانست و از کشاورزان خواست: تا با دیدن ویدیو‌های آموزشی تهیه شده توسط کارشناسان، از مزایای این بذور آگاه شده و از آنها استفاده کنند.