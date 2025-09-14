به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان؛ این مدرسه در محل سابق دبیرستان فرهنگ دخترانه آموزش و پرورش ناحیه چهار احداث خواهد شد، و به‌عنوان گامی مؤثر در نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی با مشارکت اولیا ساخته می‌شود.

این واحد با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با مشارکت ۴۰۰ میلیارد خیران ویژه رشته علوم انسانی در دو طبقه، دوازده کلاسه احداث خواهد شد .

همچنین تمامی مراحل اداری و اجرایی از جمله نقشه‌برداری، تنظیم قرارداد دولتی جهت ساخت و ثبت طرح در سامانه «بساز مدرسه» اجرا شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.