رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که بیش از ۶۰ هزار خانوار زندانی از خدمات مادی و معنوی انجمن حمایت از زندانیان بهره‌مند شده‌اند، ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهری و توسعه اشتغال پایدار زندانیان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور در حاشیه سفر خود به مهاباد با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت زندان‌های کشور گفت: زندان‌های قدیمی عموما در خارج از بافت شهری ساخته شده بودند اما با توسعه شهرها، اکنون در دل مناطق مسکونی قرار گرفته‌اند و این موضوع به شهروندان آسیب می‌زند. اولویت ما انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهری است.

محمدی با تأکید بر اینکه ایجاد زندان افتخار نیست، اظهار داشت: زندان یکی از واقعیت‌های تلخ جوامع بشری است اما ناگزیر باید شرایط زیستی مناسب برای زندانیان فراهم شود و اقدامات اصلاحی و تربیتی در آن‌ها صورت گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها اصلاح و تربیت را مهم‌ترین مأموریت این سازمان دانست و افزود: حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار بهترین مسیر برای تحقق فرایندهای اصلاحی است. تلاش داریم زمینه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان را گسترش دهیم تا آنان پس از آزادی با شغلی پایدار به جامعه بازگردند.

وی در ادامه به حمایت از خانواده‌های زندانیان اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ هزار خانوار زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند و از انواع خدمات حمایتی مادی و معنوی برخوردار می‌شوند.