سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از نخستین مسابقه مردان ایران جلسه‌ای فوری با بازیکنان در هتل محل اسکان برگزار کرد تا ملی‌پوشان را از نظر روحی و روانی برای دیدار با تونس آماده کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی ایران امروز در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با نتیجه ۳ بر یک برابر مصر شکست خورد و حالا ملی‌پوشان ایران باید در دیدار دوم خود با تمرکز و انگیزه بیشتری مقابل تونس وارد زمین شوند.

ملی‌پوشان کشورمان پس از پایان بازی با مصر و بازگشت به هتل، تنها یک ساعت استراحت کردند و پس از آن پیاتزا جلسه‌ای فوری با بازیکنان برگزار کرد.

در این جلسه، ضمن صحبت‌های روحی و روانی پیاتزا با بازیکنانش، عملکرد تیم در بازی با مصر به صورت دقیق بررسی شد.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان دیدار بعدی مقابل تونس را بسیار حساس و سرنوشت‌ساز عنوان کرد و از بازیکنان خواست تا در بازی پس فردا با انرژی مضاعف وارد زمین شوند و چهره ایران واقعی را نشان دهند.

طبق برنامه، ملی‌پوشان پس از این جلسه در سالن بدنسازی حاضر شدند و یک جلسه تمرین بدنسازی و ریکاوری را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتند.

ادامه برنامه بازی‌های ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان (به وقت تهران):

۲۵ شهریور، ساعت ۰۹:۰۰، ایران – تونس

۲۷ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰، ایران – فیلیپین (میزبان)