پخش زنده
امروز: -
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کوچه شهید مبینی که به تخریب ۶۰ پلاک و خسارت به ۲۶۹ واحد مسکونی انجامید، شهرداری منطقه ۴ با اجرای فوری عملیات امداد، اسکان و بازسازی، روند بازگرداندن زندگی عادی به محله را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد مهدی مقدم شهردار ناحیه ۴ با مرور اقدامات انجامشده پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کوچه شهید مبینی گفت: دقایقی پس از حادثه همراه با عوامل اجرایی خدمات شهری، فوریتهای ۱۳۷، شهربان و معبربان در محل حاضر شدیم و با هماهنگی اورژانس، آتشنشانی، کلانتری ۱۳۶ فرجام، ادارات آب، برق، گاز و ستاد مدیریت بحران منطقه، عملیات امداد و رفع خطر را آغاز کردیم.
مقدم افزود: برداشت اولیه ما نشان داد که ۶۰ پلاک شامل ۲۶۹ واحد مسکونی خسارت دیدهاند. بلافاصله انشعابات ایمنسازی و قطع شد، عملیات آواربرداری اولیه انجام گرفت و کانکس و چادر برای استقرار شبانهروزی نیروهای انتظامی و معبربان جهت حفظ امنیت اموال شهروندان نصب گردید. ما ۱۵ خانوار شامل ۵۸ نفر را به هتلهای مشخصشده منتقل کردیم.
وی ادامه داد: ۲ ماه تمام، وعدههای غذایی صبحانه، ناهار و شام به همراه آب آشامیدنی و شربت میان اهالی و نیروهای انتظامی توزیع شد. ۳ نیروی خدماتی به طور مستمر آواربرداری، جابجایی لوازم منزل و تخلیه نخاله را انجام دادند که در این مدت ۴۰ کامیون خاک و نخاله از محل خارج و ۴۰ سرویس تانکر برای شستوشو و آبپاشی معابر اعزام شد.
مقدم با اشاره به اقدامات عمرانی گفت: در این راستا برای همه ۶۰ پلاک آسیبدیده پرونده تشکیل دادیم. از ۸ پلاک با آسیب جدی، ۵ پلاک آواربرداری و آماده گودبرداری شد و ۳ پلاک دیگر در حال اجراست.
وی گفت: تعمیرات متوسط ۱۱ واحد به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد ریال و تعمیرات جزئی ۲۳۴ واحد به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال انجام گرفت و خسارت لوازم منزل ۴۸ واحد نیز جبران شد .
شهردار ناحیه ۴ منطقه ۴ گفت تاکنون ۲۹ واحد بن شهروند به ارزش ۴۴ میلیارد ریال دریافت کردهاند و بقیه در حال پیگیری است. همچنین ۵۹ خودروی آسیبدیده شناسایی و به ستاد بحران ارجاع شد.
وی تاکید کرد: این حجم از اقدامات، نتیجه همدلی همه دستگاهها و کار بیوقفه همکاران ماست. ما تا بازگشت کامل زندگی عادی و آرامش به محله شهید مبینی، در کنار مردم خواهیم ماند.