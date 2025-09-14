به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه این سازمان در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و تا روز دوشنبه ۷ مهر امسال ادامه خواهد داشت.

آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان امسال برگزار خواهد شد.

منابع سوالات آزمون نیز از بین منابع حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.