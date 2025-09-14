در یک روز پربار در استان قزوین، ۴۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد افتتاح ، ساخت مدرسه در روستای یمق آوج آغاز و ۱۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان اهدا شد.

گام‌های بلند قزوین در محرومیت‌زدایی: افتتاح مسکن، کلنگ‌زنی مدرسه و حمایت از نو عروسان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در یکی از این برنامه‌های مهم امروز، ۴۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد با حضور سردار حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه، در روستای حسن‌آباد به بهره‌برداری رسید.

هر یک از این واحد‌ها که مساحتی بین ۵۰ تا ۵۵ متر مربع دارند، با هدف تامین سرپناهی امن و مناسب برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد احداث شده‌اند.

تامین زمین این پروژه‌ها از طریق پرداخت زکات صورت گرفته و در مجموع حدود ۲۲ میلیارد تومان برای احداث این واحد‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

کلنگ‌زنی مدرسه اولیای روستای یمق آوج

در ادامه برنامه‌های عمرانی، مراسم کلنگ‌زنی مدرسه اولیای روستای یمق شهرستان آوج به صورت وبینار و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

این مدرسه که به صورت یک کلاسه احداث خواهد شد، دارای ۷۸ متر مربع مساحت بوده و با اعتبار ۲ میلیارد تومان از محل مشارکت اولیای استان ساخته می‌شود.

اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان استان

همچنین، مراسم اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نو عروسان استان قزوین با حضور سردار حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه، برگزار شد.

این اقدام خداپسندانه که در راستای حمایت از ازدواج آسان و کمک به زوج‌های جوان در مناطق محروم استان صورت گرفته، با همت بسیج سازندگی انجام شده است.