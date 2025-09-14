به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی‌بینا پورجعفری در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان که با موضوع پروژه مهر و بازگشایی مدارس در اداره آموزش و پرورش دهدشت برگزار شد، افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد از دانش‌آموزان شهرستان در مدارس ثبت‌نام کردند و ده درصد باقیمانده هم دانش‌آموزان تجدیدی هستند که هنوز هدایت تحصیلی آنها انجام نشده و کلاس‌بندی‌ها بطور کامل انجام شده و از این بابت در سطح استان مقام اول رو داریم، اما امسال نسبت به سال گذشته تعداد ۲۰ کلاس درس و ۲۰ نفر نیرو کمتر داریم.

وی با اشاره به مشکلات نیرو‌هایی که قصد رفتن به سایر استان‌ها را داشتند، تصریح کرد: امسال تعداد ۵۵ نیرو خواهان رفتن به سایر استان‌ها را داشتند، آموزش و پرورش با درخواست آنها موافقت کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه به موضوع پست‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد پست‌بندی‌ها انجام شده و ۳۰ درصد باقیمانده بخاطر مشکلات نیرو‌های انتقالی هنوز انجام نشد، البته تعدادی از معلمان ماده ۲۸ که با سهمیه عادی پذیرش شدند هم در قسمت پست‌بندی مشکلاتی دارند، در طرح شهید عجمیان و شاداب‌سازی مدارس بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ کیلو رنگ در اختیار مدارس گذاشتیم که زیباسازی مدارس شهرستان با همکاری بسیج در حال انجام است.

امام جمعه دهدشت نیز در این نشست با تبریک ایام ولادت پیامبر رحمت، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم جشن بازگشایی مدارس را در روستا‌ها هم برگزار کنیم و هر یک از مدیران شهرستان در یک مدرسه حضور پیدا کند.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با انتقاد از پوشش برخی معلمان، افزود: مدیران موظف هستند نسبت به این مقوله اهتمام جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: هزینه‌هایی که برخی از مدارس برای برگزاری برخی مناسبت‌ها به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند هم بسیار زیاد است، تحمیل برخی از هزینه‌ها اصولا ضرورتی ندارد.

سید علی اصغر پوربهشت، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در شهرستان، اظهار کرد: در بحث شاداب‌سازی مدارس در بخش مرکزی تعداد ۵ مدرسه انجام شده و تعداد ۹ مدرسه دیگر هم در حال انجام است.

وی افزود: تعداد یک‌هزار بسته نوشت افزار برای دانش‌آموزان نیازمند تدارک دیده شده و در راستای طرح یاوران عدالت و توانمندسازی در تابستان امسال اردو‌های مختلفی برای دانش آموزان برگزار شده است، همچنین قرار است در دو روز آینده تعداد ۱۵۰ دانش آموز به مشهد مقدس اعزام شوند.

سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار کهگیلویه نیز در این جلسه با انتقاد از عدم اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان، اظهار کرد: از الان به بعد مدیران شهرستانی که هیچگونه اختیاری از خود ندارند حق ندارند در جلسات حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرانه مدارس دولتی اندک است، مدیران مدارس وظیفه دارند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند و داشتن خلاقیت و نوآوری لازمه مدیریت است.

در حاشیه برگزاری این جلسه، از کتاب کار املای فارسی هفتم تالیف سید محمدرضا واحدی پور رونمایی شد.