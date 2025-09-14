به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه سفر خود به مهاباد گفت: در یک دهه گذشته هیچ اپیدمی دامی در کشور گزارش نشده و در مقابله با بیماری‌های مشترک نیز سال‌های موفقی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بیشتر واکسیناسیون دام در نیمه نخست سال انجام می‌شود، افزود: در نیمه دوم سال نیز برنامه‌های ایمن‌سازی دام‌ها با هدف کنترل بیماری‌ها و حفظ سلامت جمعیت دامی ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، جمعیت دامی ایران بیش از ۷۰ میلیون رأس دام سبک و سنگین است و سالانه حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور صورت می‌گیرد. رفیعی‌پور تصریح کرد: برای تأمین سلامت این حجم از دام و طیور، سالانه حدود ۱۱ میلیارد دز واکسن مصرف می‌شود که این امر نقش مهمی در توسعه پایدار تولیدات دامی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های منظم پیشگیری و واکسیناسیون، امروز میزان تولید شیر، عسل، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و تولیدات دیگر در کشور بیش از نیاز داخلی است.