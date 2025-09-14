اما و اگرهای اعطای حق پخش بازیها به باشگاهها
نماینده مردم فریمان در مجلس؛ مصوبه جدید مجلس درخصوص اعطای حق پخش بازیها به باشگاهها یک زنجیره تأمین مالی برای حرفهایتر شدن ورزش خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از خانه ملت، سیداحسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی با حمایت از مصوبه جدید مجلس در بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری که حق پخش بازیها را به باشگاهها اعطا میکند، گفت: ما باشگاهها را جزیی از ورزش میبینیم و نمیتوانیم بگوییم کلیت ورزش منهای باشگاه، یا باشگاه را تافته جدا بافته بدانیم؛ فدراسیونها، تیمهای ملی، باشگاه هایورزشی و هیئتهای استانی، همه با هم شبکه جامع ورزش کشور را تشکیل میدهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که مصوبه جدید مجلس درخصوص حق پخش بازیها چه تاثیری بر ورزش حرفهای خواهد داشت؟ عنوان کرد: قطعا این رویه منجر به حرفهای شدن ورزش میشود؛ چراکه باشگاه منابع پایدار پیدا میکند و حوزه درآمدی را از صرف اسپانسرینگ خارج میکند. این موضوع اساساً با اسپانسرینگ تفاوت دارد و حقی است که از ارتقای سطح ورزش یک باشگاه و یک تیم ایجاد میشود.
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: مثلا وقتی در یک استان به یک تیم اقبال میشود، باعث بازی بهتر آن تیم و بالاتر آمدن رده تیم میشود؛ بنابراین به نظر میرسد ایجاد این منبع درآمد برای باشگاهها، رقابتهای ورزشی را حرفهایتر خواهد کرد تا در نتیجه آن تیم توانمندتر باشد و هوادار بیشتری داشته باشد و با آن هوادار بتواند زنجیره تبلیغات بیشتر و در نتیجه کسب درآمد بیشتری داشته باشد؛ لذا از این رو این مصوبه رقابتهای ورزشی را حرفهایتر و جدیتر هم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: درواقع حق پخش بازیها یک زنجیره ایجاد میکند که در کشور قبلاً این زنجیره تامین مالی را در امر ورزش و در رده باشگاهی نداشتیم و وقتی برای اولین بار، عنوان باشگاه در این زنجیره قرار میگیرد، قطعاً اثر مستقیم در حرفهایتر شدن ورزش کشور ما خواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری درمورد حق پخش دو حکم دارد؛ اضافه کرد: یک حکم آن حوزه پخش تلویزیونی است که در پخش تلویزیونی، ما متولی و مسئول را سازمان برنامه و بودجه تعیین کردهایم تا با دو دستگاه دیگر یعنی وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما همکاری و همفکری کند و آئیننامه را در دولت به تصویب برساند بنابراین اینجا تکلیف برعهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است.
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: یک تبصره دیگر در همین ماده ۱۷ درمورد تولیدات چندرسانهای که باشگاهها میتوانند داشته باشند، قرار دادهایم؛ به این ترتیب که باشگاهها یک درآمد از حق پخش تلویزیونی به عنوان حق پخش و یک درآمد هم از تولیدات چند رسانهای و فعالیت در فضای مجازی و تولیداتی دارند که کسب درآمد مادی برای باشگاهها به همراه خواهد داشت. همچنین استفاده از نشان و برندینگ باشگاه که دارای هویت است، ارزش مادی پیدا میکند و اگر بر روی پیراهن یا کالا یا محصولات تبلیغاتی حک شود، باید بتواند برای باشگاهها درآمد مالی داشته باشد؛ که این دو موضوع در تمام باشگاههای دنیا وجود دارد.
وی افزود: تهیه و تنظیم آئیننامه موضوع دوم را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان گذاشتهایم و وزارت فرهنگ و ارشاد را مسئول این کار قرار دادهایم.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این تفاسیر در این مصوبه چه در موضوع کسب درآمدها از حقوق مالکیتی که باشگاه دارد، درمورد مسابقات آن و بازیکنان و درآمدی که بازیکنان میتوانند برای آن باشگاه به همراه داشته باشند و چه درآمدهای کلی تیم و چه بازیکنی که با آن تیم قرارداد دارد، تفکیک صورت گرفته است؛ به این ترتیب که آئیننامه مربوطه در حق پخش تلویزیونی را سازمان برنامه بودجه، صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان تهیه میکنند و مسئول کار سازمان برنامه و بودجه است. در بحث چند رسانهایها هم تهیه آئیننامه برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ورزش و جوانان است که متولی آن نیز وزارت ارشاد تعیین شده است.
قاضیزاده هاشمی در پاسخ به این سوال که پیشبینی وی از زمان احتمالی نهایی شدن این مصوبه چیست؟؛ گفت: تاریخ دقیقی نمیتوان تعیین کرد، اما امیدواریم که این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد و فرآیند قانونی آن کامل شود. پس از طی این مراحل، به محض ابلاغ، ظرف سه ماه باید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم پیشرفت هم چنین حکمی داشتیم، اما آئیننامه آن هیچوقت تدوین نشد؛ ادامه داد: من در کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس دهم، حضور داشتم و این حکم با پیشنهاد بنده در برنامه ششم گنجانده شد که این دو دستگاه – وزارت ورزش و صداوسیما - در طول برنامه ششم، آئیننامه حق پخش بازیها را تنظیم کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد. از ابتدای برنامه ششم – با احتساب دو سالی که تمدید شد- تا به امروز که سال دوم برنامه هفتم است، ۹ سال گذشته است و از ابتدای سال اول مجلس دهم که کار را شروع کردیم تا به الان که وارد سال دهم شدهایم، همواره پیگیر مسئله حقپخش بودهایم و نهایتا در ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهدرای مسئول این کار درمورد ورزش را سازمان برنامه و بودجه قرار دادیم.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: نکته مهم مصوبه جدید مجلس در این موضوع این است که تا به حال، عنوان باشگاهها را درخصصوص حق پخش بازیها نداشتهایم و در قانون برنامه ششم هم که عرض کردم، کلیت ورزش مطرح بود؛ لذا ممکن بود وزارت ورزش این درآمد را برای خود یا برای فدراسیونهای ورزشی و ورزش قهرمانی استفاده کند و یا این بودجه صرفاً برای فدراسیونها و یا نهایتا کمیته المپیک و پاراالمپیک استفاده شود؛ اما در ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری تصریح شده باشگاهی که در زمین مسابقه میدهد و کسب درآمد میکند و درآمد تبلیغی و حق پخش دارد، هم باید ذینفع باشد. این یک کار اقتصادی با نگاه به تقویت باشگاهها و کار مردمی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در امر باشگاه است.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس با بیان اینکه از طرفی در این لایحه دولت را از تیمداری منع کردهایم، اضافه کرد: در لایحه تصریح شده که به عنوان دولت نمیتواند مستقیماً تیمداری کند. از طرفی باید منبع درآمدی برای باشگاه حرفهای که با سرمایهگذاری مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی شکل گرفته است، ایجاد شود. به عبارت دیگر باید اقتصاد ورزش به درستی تنظیم شود. این همان پاشنه آشیلی بود که همیشه میگفتند حق پخش، حرفی است که گفته شده و اجرایی نیست. اما در لایحه نظام جامع باشگاهداری نگاهی که به باشگاهها شده و تاکید داریم که باشگاهها ذینفع در این قضیه باشند، برای تقویت سرمایهگذاری در امر ورزش است و مطمئنم اثر ویژهای در رقابتی کردن لیگهای مسابقاتی همه رشتههای ورزشی خواهد داشت.
قاضیزاده در ادامه و در پاسخ به این شائبه که براساس مصوبه جدید مجلس درخصوص حق پخش، فقط باشگاههای بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس نفع میبرند؛ عنوان کرد: فقط آنها ذینفع نیستند؛ تیمهای زیاد دیگری هم در رشتههای مختلف ورزشی ذینفع این ماجرا هستند و الزاما فقط فوتبال نیست. ما تیمهای تیم بسکتبال و والیبالی در شهرستانهای کشور داریم که به شدت هوادار و حامی دارند یا لیگ کشتی و مسابقاتی که در استانهای مختلف برگزار میشود، به شدت هوادار دارند و برای دیدن آن میآیند؛ که این یک پویایی در ورزش است. حتی در فوتبال هم تیمهای مردمی زیاد داریم که هواداران بسیاری دارند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند؛ و وقتی این رقابت ایجاد شود، حتی روی بازرگانی و کسب منافع درآمدی هم اثر خواهد داشت.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با منع دولت از باشگاهداری تکلیف باشگاههای استقلال و پرسپولیس چه میشود؟ گفت: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید مشکلاتشان حل کنند. در بحث نحوه واگذاری مانند سایر اتفاقات مربوط به خصوصیسازی در این چند ساله ما از همان ابتدا تأکید داشتیم که این خصوصیسازی تبدیل به رهاسازی نشود. الان هم دولت و وزارت ورزش باید تکلیف نظارتی و اجرایی خود را در این خصوص به انجام برسانند، نه اینکه بگویند نقشی ندارند.
قاضیزاده با بیان اینکه این دو تیم مردمی هستند؛ تصریح کرد: در عین حال نباید به اسم خصوصیسازی، رهاسازی شوند و بگوییم فلان مجموعه یا شرکت یا بانک و هلدینگ، پاسخگو هستند. این تیمها مردمی هستند و طبیعتاً مطالبه مردم است که این خصوصیسازی برای آنها تبدیل به رهاسازی نشوند. نباید در اوج مشکلات و مسائل، کمبودها، سوءرفتارها و سوءمدیریتیهایی که صورت میگیرد، به حال خود رها شوند. ضمن اینکه باید نظارت عمومی هم باید برای این دو مجموعه حفظ شود.