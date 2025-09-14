پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بر لزوم توجه ویژه به وضعیت علمی و تربیتی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانیموثقی در جلسه شورای آموزش و پرورش به ضرورت توجه بیشتر به حوزه تربیتی پرداخت و افزود: آموزش و پرورش استان دارای حدود ۱۴ اردوگاه است که یکی از آنها در مجموعهای مجهز با ظرفیت بالا قرار دارد و میتواند کمک شایانی به فعالیتهای پرورشی کند.
او تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته اعتبارات محدودی به این بخش اختصاص یافته است، اما با احیای این ظرفیتها میتوان گامهای مؤثری برداشت.
استاندار همدان هم در این جلسه گفت: آموزش و پرورش محور پیشرفت همهجانبه کشور است و توجه به آن باید در اولویت همه سیاستها و برنامهها قرار گیرد.
حمید ملانوری شمسی افزود: شورای آموزش و پرورش استان باید متحول شود و دستگاهها موظف به ارائه پیشنهادات عملی هستند، بهگونهای که اجرای این پیشنهادات بتواند تحولآفرین باشد.
او با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی تصریح کرد: مهارتهای فردی موجب توانمندی اقتصادی افراد میشود، در این زمینه، تجربه استانها میتواند الگویی برای کشور باشد.
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم خواستار استفاده بهتر از ظرفیت فضاهای ورزشی مدارس و تسریع در تعیینتکلیف نیروهای آموزشی و خدمتگزاران مدارس شد.
او همچنین بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از زمینهای اهدایی بانکها برای توسعه فضاهای آموزشی استان همدان تاکید کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم به نیاز فوری استان به جذب حداقل هزار و ۲۸۸ معلم جدید اشاره کرد و راهکارهای بهرهگیری از حقالتدریسیها، بازنشستگان و دانشجومعلمان برای رفع کمبود نیروی انسانی را ارائه داد.
او بر اهمیت مشارکت همگانی و تشکیل شورای فرهنگی محله جهت تقویت ارتباط مسجد، مدرسه و تحقق سند تحول بنیادین با محوریت توسعه حیاط طیبه در مدارس تأکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر عدالت آموزشی، گفت: در حوزه فضای آموزشی ۱۰۸ طرح شامل بازسازی، ساخت مدارس جدید و کانکس در حال اجرا است که از این تعداد ۴۴ طرح تا آغاز سال تحصیلی تحویل آموزش و پرورش شده است.
رسول شیدایی همچنین با اشاره به سرویس مدارس افزود: طبق دستورالعمل جدید، ثبتنام سرویس مدارس بهصورت مستقیم توسط اولیا در سامانه «سپند» انجام میشود و ارتباط با رانندگان از طریق شرکتهای حمل و نقل مدیریت خواهد شد تا نظارت دقیق و قیمتگذاری مشخص رعایت شود.