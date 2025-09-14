پخش زنده
امروز: -
برنامه میز اقتصاد از شبکه خبر با موضوع فرصت ها و چالش های اقتصاد فرهنگ اصفهان از استودیوی خبر اصفهان روی آنتن رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این برنامه با اجرای نرگس مرادی (گوینده خبر صداوسیمای اصفهان) به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در قالب رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران در شبکه استانی اصفهان در حال پخش است.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان و حجتالاسلام اسماعیل سیاوش نماینده مردم شهرستانهای فریدن، فریدونشهر چادگان و بویینمیاندشت در مجلس مهمانان حضوری این برنامه هستند و دکتر رضا نصر اصفهانی استاد دانشگاه هنر اصفهان هم مهمان تلفنی برنامه است.
قاسم زاده شهردار اصفهان در این گفتگو با اشاره به تاریخچه اقتصاد فرهنگ در جهان عنوان کرد که سهم فرهنگ در کشور ما مشخص نیست.
در این رویداد ملی با شعار اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر تلاش میشود برای مخاطبان استانی، ملی، و جهانی به معرفی استان اصفهان در حوزههای گردشگری، انرژی خورشید و دانش بنیانها پرداخته شود.