این برنامه با اجرای نرگس مرادی (گوینده خبر صداوسیمای اصفهان) در قالب رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران در شبکه استانی اصفهان در حال پخش است.

علی قاسم زاده شهردار اصفهان و حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوش نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر چادگان ‌و بویین‌میاندشت در مجلس مهمانان حضوری این برنامه هستند و دکتر رضا نصر اصفهانی استاد دانشگاه هنر اصفهان هم مهمان تلفنی برنامه است.

قاسم زاده شهردار اصفهان در این گفتگو با اشاره به تاریخچه اقتصاد فرهنگ در جهان عنوان کرد که سهم فرهنگ در کشور ما مشخص نیست.

حجت‌الاسلام سیاوش نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر چادگان ‌و بویین‌میاندشت در مجلس هم گفت: موضوعات فرهنگی مثل گردشگری می توانند مولد باشند

دکتر نصر اصفهانی استاد دانشگاه هنر اصفهان هم بر کاربردی کردن صنایع دستی و توجه به صنایع خلاق برای اقتصادی شدنفرهنگ تاکید کرد:

در این برنامه پیشنهاد شد شورایی با حضور مسئولان استانی و نخبگان فرهنگی و هنری تشکیل شود تا با استفاده از میراث ارزشمند فرهنگی موجود در تراز تولید و در آمد زایی قرار گیرد

شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت های متنوع فرهنگی شهر اصفهان هم بر پیوست فرهنگی پیش از اجرای هر گونه طرح صنعتی تاکید کرد.

رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران که از دیروز بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد

در این رویداد ملی با شعار اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر تلاش می‌شود برای مخاطبان استانی، ملی، و جهانی به معرفی استان اصفهان در حوزه‌های گردشگری، انرژی خورشید و دانش بنیان‌ها پرداخته شود.