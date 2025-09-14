به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات استان از ۲۵ شهریور تا ۵ مهرماه خبر داد.

حمیدرضا ایزدی با اعلام این خبر با توجه به آغاز فصل پاییز و سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ عنوان کرد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات در سراسر استان از ۲۵ شهریور تا ۵ مهرماه دایر خواهند شد.

وی اضافه کرد: ۱۸۶ واحد صنفی به ویژه نوشت‌افزار در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات شهر کرمان فروش فوق‌العاده دارند، ضمن اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف نمایشگاهی نیز در نظر گرفته شده است.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان همچنین از تشدید نظارت و بازرسی اصناف با همراهی اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات بازار و نمایشگاه را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.