چهارمحال و بختیاری قطب تولید ذرت کشور؛ تأمین نیاز داخلی و صادرات با بهره‌گیری از آبیاری نوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: این استان با تولید سالانه ۳۶۰ هزار تن ذرت، به یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور تبدیل شده است.

بهرامی افزود:این استان با استفاده از ارقام متنوع ذرت و به‌کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات به استان‌های همجوار را نیز فراهم کرده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تنوع اقلیمی استان این امکان را فراهم کرده است تا از ارقام دیررس، میان‌رس و زودرس همچون ماکسیما، سیمون، ویجیتا و برکت در کشت ذرت استفاده شود.

قنبری با اشاره به چالش‌های و خشکسالی‌های اخیر، افزود:برای مدیریت بهینه منابع آبی، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری در اولویت قرار گرفته است. در حال حاضر، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هکتار از مزارع ذرت استان تحت پوشش سیستم آبیاری تیپ قرار دارند که این روش، راندمان آبیاری را تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد.

قنبری عدیوی با تاکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در تولید ذرت، ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح‌های مقایسه ارقام ذرت در شهرستان‌ها و معرفی ارقام پرمحصول، به تداوم روند افزایش تولید و بهبود بهره‌وری در این بخش کمک شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار، با اشاره به برداشت ذرت علوفه‌ای از ۵۷۰ هکتار از اراضی این شهرستان، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵ هزار تن ذرت علوفه‌ای در کیار تولید شود.

رضایی با بیان اینکه تمامی مزارع ذرت علوفه‌ای در کیار به سیستم آبیاری بارانی مجهز هستند، افزود: ذرت علوفه‌ای یکی از خوراک‌های اصلی دامداری‌های صنعتی و سنتی این شهرستان است. حدود ۴۰ درصد از تولید ذرت مازاد بر نیاز داخلی بوده و به استان‌های همجوار صادر می‌شود.