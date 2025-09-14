پخش زنده
وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از التهاب قیمتی محصول خیار، سیاستهای تنظیم بازار را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این اقدام در پی افزایش قیمت خیار است که از عواملی، چون ناترازی انرژی در گلخانهها، افزایش هزینههای تولید و رشد تقاضا برای محصولات فرآوریشده مانند خیارشور تشخیص داده شده است.
مجید حسنیمقدم گفت: بر اساس گزارشها، هزینههای بالای تأمین بذور، افزایش قیمت محصولات جانشین و تورم عمومی و انتظاری نیز از جمله دیگر دلایلی هستند که در افزایش قیمت خیار نقش دارند. وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با بهکارگیری الگوهای سیاستی تنظیم بازار و سیاست مشارکتی، این روند افزایشی را کنترل کند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که سهم تولید خیار گلخانهای ۷۸ درصد از کل تولید کشور است، در حالی که خیار فضای باز فقط ۲۲ درصد را شامل میشود و این موضوع نقش حیاتی خیار گلخانهای را در تنظیم بازار و قیمتها برجسته میکند.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که میزان تولید خیار فضای باز در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۶۴۲ هزار تن و تولید خیار گلخانهای در همین سال حدود ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تن برآورد شده است.
کاهش محسوس و معنادار تولید خیار گلخانهای در سه ماهه تابستان، که ۹۴ هزار تن بوده و فقط ۴ درصد از کل تولید سال ۱۴۰۴ را تشکیل میدهد، میتواند اثراتی بر بازار و قیمت آن داشته باشد. البته تولید خیار فضای باز در همین بازه زمانی با ۲۸۹ هزار تن توانسته است تا حدودی کاهش تولید گلخانهای را پوشش دهد.
بر اساس آمار گمرک ایران، در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۳ هزار تن خیار گلخانهای به کشورهای هدف صادر شده که از نظر وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۳ درصد رشد در مقایسه یا مدت مشابه پارسال داشته است. بیشترین میزان تولید خیار فضای باز در مردادماه و کمترین آن در اردیبهشت، و بیشترین تولید گلخانهای در فروردینماه و کمترین آن در شهریورماه به ثبت رسیده است.