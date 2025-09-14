پخش زنده
امروز: -
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی آذربایجان غربی اعلام کرد که در سال گذشته سه هزار و ۲۵۱ نفر و در سال جاری تاکنون یک هزار و ۵۰۱ نفر از زندانیان آذربایجانغربی با بهرهمندی از ارفاقات قانونی آزاد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور گفت: اخلاق مداری رکن و راهبرد اصلی زندانبانی اسلامی است که در این راستا برنامه ریزیهای زیادی در دست انجام است.
غلامعلی محمدی روز یکشنبه در آیین افتتاح بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده، افزود: بر اساس همین اخلاق مداری است که باید همه زندانیان و خانوادههای آنان را خانواده خود بدانیم و به حفظ حقوقشان توجه ویژه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: فلسفه مجازات زندان، اصلاح و تربیت است که باید همه ما در سازمان زندانها و حوزه قضایی، اهتمام و برنامه ویژهای برای حرکت در این مسیر داشته باشیم.
رئیس سازمان زندانها خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر عقلانیت و دانایی از دیگر راهبردهای اصلی زندانبانی اسلامی است که باید در اینباره نیز اهتمام ویژه صورت گیرد.
وی با قدردانی از تلاشهای انجام شده در راستای احداث بخش توسعه خوابگاهی، آموزشی و فرهنگی زندان نقده، اظهار کرد: این مجموعه با همراهی دستگاه قضایی، مجموعه زندان و دیگر نهادها در کمتر از چهار ماه به منظور ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و تربیت زندانیان احداث شده که شایسته تجلیل است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این مراسم بر وجود فضای فیزیکی مناسب و متعارف در زندانها تاکید کرد و گفت: زندانبانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متفاوتتر از سایر نظامهای حقوقی است و توجه ویژهای به مقوله زندان، زندانیان و خانوادههای آنان وجود دارد.
ناصر عتباتی افزود: تلاش بر ارتقاء و تعالی مسیر حرکتی برای سالم سازی فضای جامعه با مولد سازی زندانیان که مهمترین ابزار اصلاح و تربیت به شمار میرود، در استان در دست پیگیری است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی تربیتی آذربایجانغربی هم در این آیین اظهار کرد: سال گذشته با بازدیدهای قضایی صورت گرفته، سه هزار و ۲۵۱ نفر از ارفاقات قانونی و آزادی بهرهمند شدند.
اکبر فتحی اضافه کرد: امسال هم تاکنون زمینه آزادی یک هزار و ۵۰۱ نفر از زندانها فراهم شده است.