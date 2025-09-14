به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع گفت: در پی شکایت شهروندان از یک دندانپزشک فاقد مجوز که اقدامات درمانی بدون رعایت اصول و موازین بهداشتی انجام می‌داد، مطب وی مهر و موم شد.

وی افزود: کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه با هماهنگی شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب، اقدام به مهر و موم این محل کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: شهروندان محترم از مراجعه به مراکز درمانی فاقد مجوز و بدون تابلو خودداری فرمایند و در صورت مشاهده و یا مراجعه به چنین مراکزی می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه و یا با سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش و یا شکایت خود را مطرح کنند.